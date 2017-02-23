延長禁宰禁運？林全：農委會評估決定

政府為了防治禽流感，禁宰、禁運措施七天，將於明天零時解除，行政院長林全今天在行政院會上裁示，危機尚未解除，各項防疫措施仍不可鬆懈，是否延長禁宰禁運時間，將由農委會評估疫情程度，審慎評估，對外說明。

林全表示，今年禽流感防疫工作首度納入中央災害應變機制，7天禁宰令實施後得以控制疫情，但未來幾週仍是關鍵時刻，近日禽流感疫情雖無升溫趨勢，但危機尚未解除，各項防疫措施仍不可鬆懈，尤其最近不論是養禽業者、屠宰場業者及消費者都很關切家禽禁運禁宰措施，請農委會保持警戒，密切注意疫情發展趨勢。

有關七天禁宰禁運明天零時屆滿，禁令時間是否延長，林全請農委會依表定計畫評估疫情程度，審慎進行專業的評估研議，並做好社會溝通。如認為無延長必要，仍應持續推動及落實各項禽流感強化防疫作為。

針對業者違規丟棄死禽頻傳，林全指示環保署及內政部警政署等單位，協助地方政府加強查緝工作；因為禁宰令而受影響之業者，也指示農委會儘速完成補償作業，並廣為宣導，讓養禽業者充份了解、主動通報，務必做到防疫無缺口，產業及民生經濟才能早日恢復正常運作。

(工商)