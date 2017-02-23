延長禁宰禁運？林全：農委會評估決定
政府為了防治禽流感，禁宰、禁運措施七天，將於明天零時解除，行政院長林全今天在行政院會上裁示，危機尚未解除，各項防疫措施仍不可鬆懈，是否延長禁宰禁運時間，將由農委會評估疫情程度，審慎評估，對外說明。
林全表示，今年禽流感防疫工作首度納入中央災害應變機制，7天禁宰令實施後得以控制疫情，但未來幾週仍是關鍵時刻，近日禽流感疫情雖無升溫趨勢，但危機尚未解除，各項防疫措施仍不可鬆懈，尤其最近不論是養禽業者、屠宰場業者及消費者都很關切家禽禁運禁宰措施，請農委會保持警戒，密切注意疫情發展趨勢。
有關七天禁宰禁運明天零時屆滿，禁令時間是否延長，林全請農委會依表定計畫評估疫情程度，審慎進行專業的評估研議，並做好社會溝通。如認為無延長必要，仍應持續推動及落實各項禽流感強化防疫作為。
針對業者違規丟棄死禽頻傳，林全指示環保署及內政部警政署等單位，協助地方政府加強查緝工作；因為禁宰令而受影響之業者，也指示農委會儘速完成補償作業，並廣為宣導，讓養禽業者充份了解、主動通報，務必做到防疫無缺口，產業及民生經濟才能早日恢復正常運作。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。