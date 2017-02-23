川普骷髏來伴舞 凱蒂佩芮這演出太政治

歌手凱蒂佩芮今天在英國樂壇盛事「全英音樂獎」登台時，請來扮成美國總統川普與英國首相梅伊的「骷髏」「助陣」，加上1棟棟紙糊的「白宮」當背景，整場演出飄著濃濃政治味。

法新社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，美國歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）今天在倫敦O2體育館（O2 Arena）舉行的全英音樂獎（Brit Awards）表演，數十棟紙糊的「白色房子」和兩尊巨大的骷髏，隨凱蒂新歌「Chained To The Rhythm」舞動。

當背景的「白色房子」（white house），顯然暗喻「白宮」，骷髏的打扮，則和川普（Donald Trump）與梅伊（Theresa May）上週在華府見面時的穿著如出一轍，擺明是在模仿兩人。

梅伊當時拜會川普後，遭到英國民眾大肆撻伐，因為她是第一位到白宮會晤川普的外國元首。兩人會面後沒幾個小時，川普宣布禁止7個穆斯林國家的難民入境。

凱蒂佩芮這場演出還有個小小插曲，1名頂著「白宮」紙屋的舞者在轉角處不慎跌落舞台，畫面還被網友拍下來上傳社群媒體。

這場充滿諷刺意味的演出吸引英國不少小報報導。「每日星報」（Daily Star）在頭版頭以「凱蒂在全英音樂獎的恐怖秀：佩芮戳了川普和梅伊一刀」為題，「鏡報」（Mirror）則說，凱蒂佩芮在「充滿爭議的全英音樂獎表演」「抨擊梅伊」。

去年美國總統大選時，凱蒂佩芮是支持前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）的名人之一。

凱蒂的演出堪稱創意十足，網友讚聲不斷，「Starwatcher」誇獎說：「川普／梅伊骷髏真的太棒了，沒人會像佩芮這樣發聲，我很喜歡這場表演！」

但也不是人人買帳，「jules68」就說：「我看不懂骷髏代表什麼，整場表演真的無聊死了，凱蒂佩芮應該把她對政治的不滿留給自己。」1060223

(中央社)