川普廢跨性友善廁所令 民眾白宮前抗議

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美國前歐巴馬政府保障跨性別學生，要求公立學校允許跨性別學生依個人認同性別選擇廁所的聯邦指引，今天遭川普新政府推翻，數百人聚集白宮前抗議。

法新社報導，川普政府將學生是否可以選擇不符其生理性別廁所的權利，留給各州和學區決定。歐巴馬執政期間重新詮釋禁止學校性別歧視的「教育修正案第9條」（Title IX Act），將性別認同納入。

路透社報導，數百人聚集在白宮前抗議，揮舞彩虹旗，高呼「沒有仇恨，沒有恐懼，這裡歡迎跨性別學生」。

倡議LGBT權益團體浪達法律基金會（Lambda Legal）執行長提維恩（Rachel Tiven）說：「我們都知道川普強凌弱，但今天他攻擊跨性別孩子又更不入流。」

曾在競選期間暗示可能會保障男女同志、雙性戀者以及跨性別者（LGBT）的川普，在保守派和自由派間文化大戰中關鍵議題上，選擇和社會保守派同一陣營。

司法和教育部門今天晚間在聯合聲明中表示，他們將「撤除在2015年和2016年頒布的教育機構指引，這項指引秉持的立場是1972年教育修正案第9條中的禁止事項，以及實施違反性別歧視的規範，依據性別認同，而不是根據生理性別使用有區分性別使用的措施。」

白宮在下達各公立學校的2頁指令信函中表示，現有指令未「納入對此立場符合第9條陳述語言的廣泛法律分析和詮釋，也未經任何正式公開程序」。1060223

(中央社)