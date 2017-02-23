客運3月調漲 林全指示交通部掌握價格
因應一例一休上路，3月1日起國道客運正式調漲。行政院長林全今天指示，交通部受理客運業者票價調整申請時，充分掌握成本與價格的連動情形，以保障乘客及業者權益，共創雙贏。
3月1日起國道客運正式調漲，統聯台北台南促銷時段從新台幣220元漲到370元，國光客運同一路線也漲到375元；葛瑪蘭客運3月4日起調漲，台北礁溪從104元調漲至110元；首都客運台北礁溪則從90漲到92元。
行政院上午舉行院會，發言人徐國勇會後轉述，林全會中表示，勞動法令新制是為了包括客運駕駛在內的勞工，能有合理的工時及待遇，以守護乘客的生命安全。但請交通部及所屬單位後續受理客運業者票價調整申請時，務必充分掌握成本與價格的連動情形，以保障乘客及業者雙方權益，共創雙贏。
另外，林全表示，今年二二八為4天連假，且適逢花季，預估出遊人潮眾多，請交通部加強督導各疏運單位，強化疏運安全、應變機制、運能整備及宣導等作業，並呼籲國人盡量利用公共運輸前往遊覽景點。軌道、公路等公共運輸，也務必對路線及車輛設備做好維修保養工作。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。