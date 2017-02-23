客運3月調漲 林全指示交通部掌握價格

因應一例一休上路，3月1日起國道客運正式調漲。行政院長林全今天指示，交通部受理客運業者票價調整申請時，充分掌握成本與價格的連動情形，以保障乘客及業者權益，共創雙贏。

3月1日起國道客運正式調漲，統聯台北台南促銷時段從新台幣220元漲到370元，國光客運同一路線也漲到375元；葛瑪蘭客運3月4日起調漲，台北礁溪從104元調漲至110元；首都客運台北礁溪則從90漲到92元。

行政院上午舉行院會，發言人徐國勇會後轉述，林全會中表示，勞動法令新制是為了包括客運駕駛在內的勞工，能有合理的工時及待遇，以守護乘客的生命安全。但請交通部及所屬單位後續受理客運業者票價調整申請時，務必充分掌握成本與價格的連動情形，以保障乘客及業者雙方權益，共創雙贏。

另外，林全表示，今年二二八為4天連假，且適逢花季，預估出遊人潮眾多，請交通部加強督導各疏運單位，強化疏運安全、應變機制、運能整備及宣導等作業，並呼籲國人盡量利用公共運輸前往遊覽景點。軌道、公路等公共運輸，也務必對路線及車輛設備做好維修保養工作。1060223

(中央社)