抗議賄選抹黑 草屯農會新科代表集體辭職

草屯鎮農會三巨頭為「端正選風‧還我清白」舉行記者會。（楊樹煌攝）

面對選風敗壞，不願繼續處在威脅恐嚇及活在恐懼中，總幹事蕭忠郁率新科當選代表，沉痛的集體發表辭職聲明。（楊樹煌攝）

▲草屯農會總幹事蕭忠郁滿臉無奈的手持代表們簽名的辭職聲明，指他們不會戀眷職務。（楊樹煌攝）

草屯鎮農會今〈23〉日邀集所有當選新科代表舉行「端正選風‧還我清白」記者會，面對選舉期間，該會不斷遭汙衊抹黑，破壞金融秩序，撕裂地方鄉親和諧，頗感痛心，認為選舉不必如此，要求別再威脅、製造恐嚇，他們不願活在恐懼中，並沉痛的發表辭職聲明，表示他們不會戀眷職務，如選舉要選得那麼緊張痛苦，他們寧可辭職換取地方和諧，讓各界都大為錯愕。

基層農會代表選舉，競爭激烈，被歸為南投縣1級戰區的草屯鎮農會，今年基層選舉，分成前理事長簡峻庭領銜的「挑戰組」與農會現任的「執政組」，雙方可謂勢均力敵，開票也出現異象結果，打成平手，在45席代表中，雙方皆揚言各掌握有22席，不隸屬兩派的自行參選代表當選人，成為最關鍵的1席，也讓草屯農會後續選情更加混沌不明。

草屯農會現任總幹事蕭忠郁今天召開記者會表示，初步的農會代表選舉，他們尊重所有會員投票的選擇，他強調4年來農會團隊用心經營信用部，農會存款破140億，獲頒財政部金安獎，個人也獲得績優總幹事，農會仍需要專業用心的團隊來帶領，為農民謀更大福利。

但對此次選舉，他則沉痛的指出，選舉期間賄選傳聞，在草屯地區甚囂塵上，不斷傳出有候選人被查獲賄選事件，許多地方熱心人士自主成之抓賄大隊，希望藉由積極抓賄，端正選風；豈料檢調尚未了解調查之前，提供線索民眾郤被告誡涉及追蹤賄選行為，將觸犯人身自由等法律罪條，讓地方選舉蒙塵。

蕭總幹事並指出，選舉開票結束後，多數席次陣營，被栽贓挾持當選人，且多數席次陣營當選人飽受不明人士盯哨騷擾，這樣的蓄意製造動亂行為，讓警方困擾也讓鄉親備感畏懼。

隨後蕭總幹事帶領新科的當選代表，聯合發表辭職聲明，直指選舉不必如此緊張恐懼，要求別再威脅、製造恐嚇，如是如此，他們均已簽名，立下聲明，他們不會戀眷職務，為了不願繼續活在恐懼中，他們寧可辭職，換取地方和諧。

(中時)