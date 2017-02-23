奇美藥師好貼心 設計親子領藥櫃台

藥師吳麗玲主編製作的藥你翻翻看。(奇美醫學中心提供)

帶著小孩等候領藥，等待時間太長，往往考驗大人小孩耐心，奇美醫學中心藥局藥師吳麗玲設計一款「就是藥你翻翻看」的親子領藥櫃台，領藥窗口有著一個大看板，看板上是一個大蜂巢的圖案，五顏六色格子打開，每格都有一個用藥相關問題，讓小朋友邊玩邊學習，學習用藥知識，巧妙設計獲得好評。

吳麗玲說，一開始發想，是因為民眾領磨粉藥品時，需要等待比較長的時間，有時因為等太久，小朋友難免哭鬧、或是在大廳奔跑。而且，小朋友對醫院的印象，就是冰冷的診間與恐怖針頭，在候藥大廳總是能聽到小朋友此起彼落的哭鬧聲。

她於是想，要怎麼做才能讓小朋友不覺得醫院可怕？「親子領藥櫃台」的想法就開始在藥師的腦袋中萌芽。她說，構想好比親子餐廳或科學博物館中的互動式遊戲般，可以讓爸爸媽媽以及小朋友在等候藥品的時候，不會覺得只能空等沒事做；而且。藉由小遊戲讓小朋友覺得醫院不再可怕。

奇美醫學中心藥劑部為南區正確用藥資源中心之一，長期於校園、社區宣導正確用藥的觀念。吳麗玲說，藉由過去在校園衛教的經驗，設計「藥你翻翻看」看板，看板的高度也是小朋友翻得到的高度，尤其，牌子上有可愛易懂圖案、文字介紹再加上注音符號，吸引小朋友主動翻牌、學習，用藥知識透過遊戲傳遞，讓大小朋友都忍不住說「讚」。

(中時)