一階限水 林全：掌握天候作人工增雨

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北部地區3/1日將進入一階限水，林揆今天在院會中表示，今年冬天台灣各地區雨量偏少，水情逐漸趨緊，雖然這幾天鋒面南下，但降雨量不大，對整體幫助有限，指示經濟部水利署與交通部中央氣象局及國防部密切合作，務必掌握天候變化視情況施作人工增雨等措施。

林揆說，桃園、新竹及新北板新、林口地區將於3月1日起實施第1階段限水措施，在夜間離峰時段減低水壓供水，同時由公務機關及國營機構帶頭節水，停止非必要用水，請各相關單位配合，並加強宣導共同節水，將可能缺水衝擊降至最低。

為因應當前水情趨勢，經濟部與農委會推動今年度開放桃園、石門、新竹及苗栗地區兩期稻作休耕補貼申請，林揆要求經濟部與農委會加強宣傳，並妥適輔導協助受到衝擊的農民及相關的農業耕作產業，如有不合理的作法也應隨時檢討，儘速溝通調整後對外說明，讓農民權益與整體農業發展狀況，以及水資源的有效利用不致受損。

(工商)