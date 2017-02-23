「屹立不搖」陳澄波特展 24日起總統府展出

「屹立不搖」陳澄波特展24日將於總統府開展，陳澄波之孫陳立栢介紹「我的家庭」這幅畫作。（張鎧乙攝）

「屹立不搖」陳澄波特展23日舉行記者會，由陳澄波文化基金會董事長，同時也是陳澄波孫子的陳立栢進行導覽，這幅「 我的家庭」是陳澄波處於上海一二八事變的尷尬氣氛中完成，上海任教是陳一生中難得把家人帶在身邊的幸福時光，但畫中所有人物眼神卻呈現惶恐。它代表百年來臺灣人的處境，中日戰爭之下，中國政府視陳澄波為日本人，而日本政府則懷疑他可能是中國間諜，只能逃到上海法租界的友人家中避難。

「屹立不搖」陳澄波特展24日開始在總統府1樓第三、第四展間展出。

(中時)