場館震動擾民 環署召集專家提改善建議

環保署今天表示，今年5月下旬前會針對民眾陳情噪音及震動污染較多的體育及表演場館做震動體檢，並提供改善建議讓場館評估、改善硬體設施，減少有活動時的震動擾民問題。

歌手張惠妹、蘇打綠在台北小巨蛋開唱，表演時因觀眾同時跳動引起鄰近住家震動問題引發爭議。環保署今天表示，將會請專家、學者到新北及新竹等場館現勘，從技術層面提改善建議。

環保署指出，由於震動問題陳情個案少，多集中在台北、新北等都會區，並不是每個縣市都有，因此，目前已經先調查有哪些場館常常接到民眾陳情噪音或震動，都會區新北及新竹大約3至5個場館已列入現勘名單中。

至於，民眾常常陳情的場館台北小巨蛋建議改善報告目前已經先送上去，其他各場館改善建議報告5月下旬前會出爐，各場館可依據改善建議報告來編列經費執行。1060223

(中央社)