首起Uber駕駛性侵案 一審判刑7年4個月

Uber一名陳姓駕駛，涉嫌載客時將酒醉女子載往賓館性侵，桃園地方法院一審依加重強制性交罪，判處7年4個月徒刑，全案可上訴。

桃園地院判決指出，35歲陳姓男子登記在Uber旗下載客，去年8月15日凌晨時，接獲Uber網路平台派遣接客，前往台北市林森北路某KTV搭載一名女子。

男司機趁女子喝醉酒後神智恍惚，認為有機可乘，在載往女子抵達西門町後，看見女子呼叫未醒，隨即將女子載往桃園市一家汽車旅館性侵得逞。

全案經檢警調閱監視錄影器、被害女子手機通話紀錄等相關證據，查獲陳姓司機犯案。全案經桃園地方法院審理，依加重強制性交罪判處7年4個月徒刑，全案可上訴。全案為Uber司機在台首起涉及性侵案，而遭到判決。1060223

(中央社)