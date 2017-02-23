國軍疑涉毒 朝野立委要求國防部徹查

國民黨立委江啟臣今天表示，軍中染毒與營區安全管理等問題，相關單位絕對要去徹底調查狀況；民進黨立委羅致政也說，國防部應該把所有該驗尿、驗毒的人都驗完。

空軍清泉崗基地發現疑似毒品粉末，立法院外交及國防委員會召委江啟臣今天在接受訪問時指出，軍中染毒對國家安全的危害是更大的，盼國防部相關單位、檢調單位絕對不是專案來查有幾包而已，是要調查軍隊當中有無毒品氾濫的問題，還有抓到後的懲罰，是比照民間人士處理？還是有更嚴重的處理方案？

他也質疑，因為現在沒有軍法了，會不會也因此讓毒品更容易滲透到部隊中。

江啟臣說，若是敵人用毒品來滲透部隊，請問國防部如何防範，這絕對比飛彈還可怕，因為這是馬上從內部開始瓦解，這件事國防部要硬起來，不能掩蓋事實。再者，為什麼營區會被人到處放置毒品，這是不是在營區管理上有出現嚴重的漏洞，門禁的檢查是否也怠惰了？

外交及國防委員會委員羅致政說，國防部應該把所有該驗尿、驗毒的人都驗完，並且讓檢調介入，不只是憲兵而已，毒品有藥袋，一定可以驗出指紋。他說，軍營不是一般人可以進出的地方，顯示出安全掌控可能有所疏忽，應該針對這個部分調查與究責。

同樣也是外交及國防委員會委員的民進黨立委蔡適應說，未來新兵入伍應該針對毒品部分強制驗尿，這是基於國家安全與軍事戰力考量，目前的抽檢已經是不夠了。1060223

(中央社)