二二八請兵電文首曝光 學者：陳儀兩手策略

國史館「二二八事件檔案彙編」新書今天發表，當時的台灣省行政長官陳儀1947年3月2日向蔣中正請兵的「寅冬亥親電」檔案首次曝光，台大教授陳翠蓮說，這證明陳儀是兩手策略。

今年是二二八事件70週年，國史館利用最新整理的總統府檔案、台中縣政府檔案及彰化縣政府檔案，出版「二二八事件檔案彙編」第19至24冊，台灣文獻館則將近年來於館藏檔案中發掘二二八事件檔案彙編出版「館藏二二八事件檔案彙編：臺灣鹽業、臺灣省行政長官公署」。

國史館今天舉辦新書發表會，並邀請二二八事件紀念基金會董事長薛化元、台灣大學歷史學系教授陳翠蓮及中央研究院近代史研究所副研究員陳儀深座談。

國史館館長吳密察說，總統蔡英文承諾在3年內要撰寫轉型正義報告書，要努力把政府檔案找出來，據他了解，檔案局發動清查徵集計畫，截至目前為止，檔案局所掌握的二二八事件及政治案件相關檔案已經有1萬3000案。

國史館在總統府舊檔案中，找到陳儀在1947年3月2日發出的「寅冬亥親電」，當時的行政長官陳儀電報蔣中正，請國防部參謀總長陳誠，迅速調素質優良之步兵來台，陳儀電文提到「至少先派一團來台，俾可肅清奸匪以紓鈞座南顧之憂」。

陳翠蓮說，大溪檔案在1992年中研院近史所就出版了，但很奇怪的是，二二八事件發生後，第一篇電文是在3月6日才出來；2008年國史館再出版大溪檔案，多了2則，也就是2月28日的電文與3月4日的電文，在3月4日的電文只能看到陳儀在3月2日已發文請兵，這次終於看到電文原文。

陳翠蓮指出，在總統府檔案終於看到，陳儀是在3月2日已請兵，這時候陳儀正在與民間二二八事件處理委員會談，所有事情都讓步、同意，但他另一手正在請兵，長期民間傳說或學者研究推測，陳儀的手法是兩手策略，他是欺騙、欺瞞、緩兵之計，終於在二二八事件開始調查至今25年，因為檔案出土曝光而獲得證實。

陳翠蓮說，這次的檔案也發現，台灣情報機構是層層疊疊，有軍統、中統、憲兵、中央社、軍務局、外交部情報司等單位。

她說，這次檔案還看到「綏靖清鄉」時期的辦法，包括台中縣清鄉的專卷具體看到清鄉如何被進行，民間情報網絡，如何建立民間相互監視系統，由此可知，二二八事件不是在軍隊鎮壓後就結束，而是深入民間恐怖的統治情況才開始。

陳翠蓮指出，這些史料的公布告訴大家，轉型正義的工作不是一次二二八事件調查報告的公布，就能讓大家知道事件真相。1060223

(中央社)