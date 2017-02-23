大膽毒犯醫院公然吸毒 眼尖特警當場逮獲

尤姓男子公然在醫院內低頭吸毒，被進入醫院索取門診表的眼尖員警察覺，當場逮捕，並起獲安非他命毒品及吸食器，依法送辦。（張企群翻攝）

尤姓男子公然在醫院內低頭吸毒，被進入醫院索取門診表的眼尖員警察覺，當場逮捕，並起獲安非他命毒品及吸食器，依法送辦。（張企群翻攝）

尤姓男子公然在醫院內低頭吸毒，被進入醫院索取門診表的眼尖員警察覺，當場逮捕，並起獲安非他命毒品及吸食器，依法送辦。（張企群翻攝）

台北市刑事警察大隊特勤中隊小隊長趙錦龍正，本月21日上午接送小孩至學校就讀後，準備前往隊部服勤，行經北市仁愛院區時，突然想到家中需要醫院就診須知表及小兒科醫生看診日期及時間，遂進入醫院索取。

趙員至2樓志工服務台時，竟赫見一名男子坐在服務台椅子上，桌上還置放二級毒品安非他命吸食器1具，男子正低著頭一副剛吸食毒品模樣。

男子肆無忌憚，公然在醫院吸毒行徑，趙員基於職責，馬上便會同醫院保全人員，出示證件表明身分上前盤查。經查36歲尤姓男坦承吸毒，再從他身上查獲安非他命1包及吸食器玻璃球9顆。

尤嫌供稱，他因失業沒收入，最近2周交不出房租，慘遭房東趕出租屋處，目前居無定所，才以醫院作為暫時棲息處所。日前於網路聊天室認識了新網友，對方慫恿他吸毒舒解壓力及減少疲勞，他才向對方買毒吸食，未料遇警當場查獲。全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送，並持續追查毒品來源。

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(中時)