中視《60分鐘》年金改革 關鍵一役

年金體質未改 僅破產時間往後延

財經教授李桐豪認為 年金問題讓社會瀰漫悲觀氛圍

青年繳錢補長者債務？ 學者：應設停損點

年金改革，關鍵一役，不該造成世代對立！檢視目前方案，年金體質沒改，只是延緩9年和13年破產，問題未解。國民黨智庫永續組召集人陳雄文說：「以時間換取空間，但方案缺少理想性，勞退當初從舊制換新制，一次從確定給付改成確定提撥，你繳多少，退的時候加上政府幫你繳的都給你，用完就沒了。」台大國發所教授辛炳隆認為：「應設停損點，債務以世代結清方式，例如30歲以下你繳的錢，都會用在你這個世代，不會為老一輩繳債務！」

年金還是會破產！悲觀氛圍導致節約消費

中信金融管理學院財經系教授李桐豪說：「現在整個社會瀰漫不確定的悲觀未來，變成節約消費，債務問題不能再擴大，最好方法是建立全新制度。」台大國發所教授辛炳隆建議：「使用指定稅，例如把營業稅增加，或把資本利得的稅增加，用來挹注過去債務！」

繳40年勞保剛好倒 青年怒：繳心酸的嗎？

青年抨擊改革太溫和，未解大洞彷彿分階段凌遲年輕世代！擔任護理人員的陳麗華說：「同事一句話點醒我，他說他繳完40年勞保，65歲時正好破產那年，那為什麼要繳？」年改會委員葉大華也說：「站在年輕人立場，改革方案不及格，特別是45歲或40歲以下，焦慮和剝奪感可以想見。」葉大華建議未來應該朝不分職業類別的「大國民年金」概念，整合所有軍公教勞農國保，變成基礎年金制度，才能消除年輕世代的被剝奪感。

提高勞保費率 勞工：資方必定從薪水扣

勞保改革方案勞團也不買單，全國產業總工會理事長莊爵安直言：「當然不滿意，採計年資從5年延長到15年，對勞工傷害很大，勞工薪資不像軍公教薪資是可預期穩健成長，隨時會因雇主關係改變。」勞保費率上限由現行9.5%逐年調高至18%，遭抨擊是變相減薪！工鬥連線成員郭冠均說：「改革制度是飲鴆止渴，如果要資方多負擔保費，他一定會計算總體成本後，從勞工薪資裡面扣。」勞團認為政府應保障弱勢勞工退休基本所需，而不是「頭痛醫頭」，只解決勞保財務問題。

校園充斥”老老師” 缺新血恐傷國家競爭力

年金改革多繳少領延後退，教師以十年為過渡期，未來年滿60歲才能退，全教產政策部主任李曼麗說：「未來校園肯定會有很多阿公和阿嬤教師，代課老師一輩子考不上正職，因為政府不開出實缺。」全教總理事長張旭政說：「資深教師一年約120萬年薪，若我聘年輕的只要60幾萬，又能讓教育注入活水，但現在不讓老的退。」教師界沒有新陳代謝，恐怕影響國家競爭力！

「年金改革 關鍵一役」完整內容請鎖定2月25日(六)下午1點及3月2日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)