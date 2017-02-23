降雨不等於水庫進帳 寶二、寶山水情持續吃緊

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水情告急，新竹市長林智堅23日召開抗旱會議，宣布下月起進入第一階段限水。（徐養齡攝）

水情燈號轉黃燈，新竹市政府23日表示，考量寶二、寶山水庫蓄水量直降，從3月1日起將進入第一階段限水，採夜間減壓供水措施，目標是要讓供水延長至4、5月。

儘管昨天新竹有降雨，外界一度傳出寶二水庫單日進帳達100萬噸，但自來水三區處副處長謝張浩說明，雨勢進入集水區，不代表全都進水庫，寶山、寶二水庫實際進帳為3.2噸及2.6噸。

工務處副處長曾嘉文指出，水公司三區管理處每日供水52萬噸，提供新竹地區民生及工業用水，近來水情差，下月起實施第一階段夜間減壓供水措施，時段為晚間11點到翌日清晨5點。

此外，客雅水資源回收中心再生水每日產量可達1萬噸，以不作食用為原則，可供環境衛生清洗、澆灌花木等，採無償提供，民眾可前往該中心內南側儲水池取水。（地址：香山區大庄里彩虹路99號，連絡電話：03-5400730）

(中時)