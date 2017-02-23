甲仙國小圖書館就像「家」 無印良品助規劃

我要評比

日式低生活家具不僅滿足學童們隨地就座的閱讀習慣，不使用時也能輕鬆收納，還原更寬廣的圖書館空間。（無印良品提供）

可摺疊收納的松木桌及山毛櫸椅提供孩子們寫作業、小組討論等學習需求，不使用時也能輕鬆收納，還原更寬廣的圖書館空間。（無印良品提供）

MUJI無印良品2013年成立家具配置諮詢服務，與統一超商好鄰居基金會攜手，發起甲仙國小「好鄰居圖書館」公益行動，今年2月，為發揮空間配置專業並實踐企業社會責任，無印良品走訪甲仙圖書館，提供空間規劃建議與配置服務。

2011年起，好鄰居文教基金會結合甲仙地區中、小學，推動閱讀計畫迄今3學期，不僅圖書借閱率成長5倍，甲仙國小圖書館更創造1.7萬本借閱量；進一步結合無印良品資源，持續為台灣教育盡一份心力，成為孩童架構未來的起始點。

無印良品指出，除了希望增添學生使用電腦桌椅，也希望營造像「家」一般舒適閱讀空間；另考量圖書館空間有限，常作為班級上課、康輔活動或社區居民使用，因此參考日式「低生活」，於圖書館書架前提供松木矮桌、和室椅與聚氨酯低反發坐墊等體積輕巧、滿足空間調整彈性的家具。

另一方面，數位學習區考量國小學童身高差異，選擇可調整高度的工作椅，讓圖書館成為人人均能享受閱讀之處。

甲仙國小教務主任張淑女表示，由於校方對商品項目、材質及空間規劃較不熟悉，透過與家具配置顧問對談與3D空間配置圖，更清楚了解無印良品配置家具的細心與品質。

目前全台共有16間無印良品門市設置家具配置諮詢服務，提供顧客免費空間配置與動線規畫服務，讓顧客更理解門市商品與使用方式，進一步營造符合自身需求的好感生活想像。

(中時)