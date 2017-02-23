甲仙國小圖書館就像「家」 無印良品助規劃
MUJI無印良品2013年成立家具配置諮詢服務，與統一超商好鄰居基金會攜手，發起甲仙國小「好鄰居圖書館」公益行動，今年2月，為發揮空間配置專業並實踐企業社會責任，無印良品走訪甲仙圖書館，提供空間規劃建議與配置服務。
2011年起，好鄰居文教基金會結合甲仙地區中、小學，推動閱讀計畫迄今3學期，不僅圖書借閱率成長5倍，甲仙國小圖書館更創造1.7萬本借閱量；進一步結合無印良品資源，持續為台灣教育盡一份心力，成為孩童架構未來的起始點。
無印良品指出，除了希望增添學生使用電腦桌椅，也希望營造像「家」一般舒適閱讀空間；另考量圖書館空間有限，常作為班級上課、康輔活動或社區居民使用，因此參考日式「低生活」，於圖書館書架前提供松木矮桌、和室椅與聚氨酯低反發坐墊等體積輕巧、滿足空間調整彈性的家具。
另一方面，數位學習區考量國小學童身高差異，選擇可調整高度的工作椅，讓圖書館成為人人均能享受閱讀之處。
甲仙國小教務主任張淑女表示，由於校方對商品項目、材質及空間規劃較不熟悉，透過與家具配置顧問對談與3D空間配置圖，更清楚了解無印良品配置家具的細心與品質。
目前全台共有16間無印良品門市設置家具配置諮詢服務，提供顧客免費空間配置與動線規畫服務，讓顧客更理解門市商品與使用方式，進一步營造符合自身需求的好感生活想像。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。