台東大型戶外音樂會 利卡夢25日登場
台東縣卑南鄉最大型的戶外音樂會「利卡夢梅之宴」將於連假第1天、25日在利嘉國小梅園登場。
卑南鄉長許文獻表示，這場音樂會已連續19年舉辦，每年都吸引許多民眾前往欣賞。
這次主辦單位邀請的是知名的台灣弦樂團與金曲獎得主-芮斯，除了美妙的音樂外，卑南鄉公所也準備了有機茶飲、在地茶梅與限量的特製書卡要送給大家。
許文獻表示，在青山環繞、綠草如茵的利嘉國小梅園裡欣賞國家級音樂會是人生一大樂事，今年卑南鄉準備有機紅茶與東興村香椿茶還有解饞小物，希望大家能夠像郊遊野餐般放鬆心情，一同席地享受這場盛宴。
此外也特別製作了限量的紀念書卡贈送，希望參加的朋友都能留下一份美好的記憶，邀請您一起來賞樂。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。