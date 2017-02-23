台東大型戶外音樂會 利卡夢25日登場

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台東縣卑南鄉最大型的戶外音樂會「利卡夢梅之宴」將於連假第1天、25日在利嘉國小梅園登場。

卑南鄉長許文獻表示，這場音樂會已連續19年舉辦，每年都吸引許多民眾前往欣賞。

這次主辦單位邀請的是知名的台灣弦樂團與金曲獎得主-芮斯，除了美妙的音樂外，卑南鄉公所也準備了有機茶飲、在地茶梅與限量的特製書卡要送給大家。

許文獻表示，在青山環繞、綠草如茵的利嘉國小梅園裡欣賞國家級音樂會是人生一大樂事，今年卑南鄉準備有機紅茶與東興村香椿茶還有解饞小物，希望大家能夠像郊遊野餐般放鬆心情，一同席地享受這場盛宴。

此外也特別製作了限量的紀念書卡贈送，希望參加的朋友都能留下一份美好的記憶，邀請您一起來賞樂。1060223

(中央社)