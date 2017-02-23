IMF：希臘債務須重整非赦免

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國際貨幣基金（IMF）總裁今天表示，希臘債務目前需要的是重整，債權國的任何赦免都不需要。

IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）在柏林和德國總理梅克爾（Angela Merkel）會面後，向德國第一電視台（ARD）表示：「（債務）金額必須重整。」

拉加德說，「目前不需要剃頭（haircut）」，所謂的剃頭是金融術語，指的是債權人註銷債務。拉加德還表示，她對解決希臘債務危機更具信心。1060223

(中央社)