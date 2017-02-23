高架橋下塗鴉耶穌愛你 網友撻伐
連接國道的基隆市東岸高架橋近期換新裝，漆上水藍色油漆，有民眾今天上午發現1名男子在橋下牆面漆上白色「耶穌愛你」，照片一放上臉書，塗鴉客行徑引起網友撻伐。
網友在臉書（Facebook）社團「基隆人」發文表示，市容與環境需要大家共同來維護，政府才剛完成不久的牆面馬上遭到破壞，還不是又得花人民的血汗錢，已報警處理，宗教本無罪，因人惹塵埃。
文章一發出，網友紛紛回應「字好醜、更丟臉」、「傳教我看沒效果，撒播負面觀感倒是挺顯著的」、「才剛漆完漂漂亮亮的就這樣被他毀了」、「廠商應該很無言，搞不好都還沒驗收就遭到塗鴉」、「明天我來去寫我愛媽祖」。
路過的民眾呂姓男子忍不住表示，信仰是放在個人心中，信教是個人自由，不宜在公共場合塗鴉，不僅妨礙觀瞻而且很沒公德心，「那我也可以來塗鴉嗎」？
市府下午已派員前往現場重新油漆，第一警分局忠二路派出所所長郭雲龍指出，上午8時50多分接獲民眾報案後，已積極調閱監視器畫面，將全力追查塗鴉客到案說明，全案將朝違反社會秩序維護法偵辦。1060223
(中央社)
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