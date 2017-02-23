校園PM2.5濃度即時看 交大設環境監測網

台灣空氣污染問題備受關注，交通大學結合物聯網、巨量分析等最創新技術與應用，研發出簡易型的PM2.5感測盒，不但體積小、成本不到5千元，還經過標準儀器測試和讀數校正，未來可供一般民眾在家自行檢測空氣品質，交大也將感測盒佈放在校園中，建立台灣第一個校園環境監測網，讓全校師生可即時知道校內PM2.5濃度。

計畫主持人之一、交大資工系教授王協源表示，台灣西部PM2.5經常超標，影響民眾健康，但一個空氣品質標準監測站動輒上千萬，簡便型感測器成為民眾首選，但若未經精準度確認即架設使用，所取得數據忽高忽低，反而引發民眾不必要恐慌。

交大團隊歷經約1年努力，花費數百萬，研發出具有讀數校正的簡易型PM2.5感測盒，佈放在交大校園內的11個館舍頂樓，建立全台第一個校園環境監測網，提供校內1.5萬名師生享受智慧生活。

王協源解釋說，監測網使用雲端物聯網系統進行即時連線，每分鐘提供最新空氣品質資訊，而下個月將在校園內路燈另佈署10點，提供更全面的涵蓋監測範圍。

未來規劃將這套系統商品化，王協源分析說，一般民眾只需購買一個PM2.5感測盒，整體花費不到5千元，面積比較大的校園或公司團體，因為布建的點比較多，但整套花費推估不到10萬元，最快半年後可販售。

(中時)