掌握證據 晶鑽行賄王聖文轉偵字案
檢廉偵辦晶鑽公司涉嫌行賄雙北官員，卻在昨日傳出被告之一新北市地政局副局長王聖文跳樓自殺，據悉，檢廉監控此案多年，王聖文與建商也被監聽到多次對話，但講到關鍵處，雙方就會說「用LINE講」、「這不要在電話中說」，且雙方有金錢往來，而原列他字案的晶鑽案，新北地檢也因案件被告聲押獲准，近期也將案件轉為偵字案。
檢廉人員私下透露，此案偵辦方式已是相對保守做法，不同以往全部搜索、約談大開殺戒，反而先從業者著手，再向政府機關以「調卷」形式進行，且調閱案件範圍相當廣，未大張旗鼓表明針對誰，搜索王的住家是因相關通聯發現有問題，才會前往搜索，查扣手機，希望能夠保存證據。
據悉，遭押的李嘉詳因開庭說法，與檢廉掌握證據不一，甚至在法院開庭審理時反反覆覆，才會被依涉案重大、勾串、逃亡等理由聲押獲准。
(中時)
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