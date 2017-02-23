Uber司機性侵辣妹 判7年4月賠70萬

Uber司機性侵遭判刑！34歲陳姓Uber司機以妻子名下車子載客，去年8月凌晨近4點到林森北路一家KTV接客，準備載到西門町另一家KTV，到達目的地時叫不醒車上女乘客，一時色慾薰心，竟將她載往桃園龜山一處摩鐵，過程女子一度痛醒喊不要，仍慘遭性侵得逞。

女子事後驗傷報警提告，陳坦承不諱，加上Uber叫車紀錄和行車軌跡，桃園地院審酌陳男已主動以70萬元達成和解，依加重強制性交罪判陳男7年4月。

(中時)