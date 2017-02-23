台電買陸牌空拍機 綠委憂機密遭攔截

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民進黨立委林俊憲（左二）23日質疑，台電謝姓員工購買中國品牌大疆創新的空拍機及華為分享器、行動網卡，恐造成台電全台重要輸配電網位置等機密資料遭中國攔截取得。（劉宗龍攝）

民進黨立委林俊憲（左）23日舉行記者會質疑，台電謝姓員工購買中國品牌大疆創新的空拍機，恐對台灣的資安形成嚴重威脅。（劉宗龍攝）

台電謝姓員工購買中國品牌大疆創新的空拍機（圖左）及華為分享器、行動網卡。（劉宗龍攝）

民進黨立委林俊憲23日舉行記者會質疑，台電謝姓員工購買中國品牌大疆創新的空拍機及華為分享器、行動網卡，恐造成台電全台重要輸配電網位置等機密資料遭中國攔截取得，對台灣的資安形成嚴重威脅。

(中時)