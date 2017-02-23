小三金敏喜封后將獲勳？韓政府猶豫了

金敏喜日前在柏林影展封后。（圖／達志影像）

女星金敏喜日前在柏林影展勇奪影后大獎，她上台領獎時大方向已婚導演洪尚秀示愛，也算公開兩人被傳一年多的不倫戀，近日韓媒報導，金敏喜為國爭光理當獲文化部頒發勳章表揚，卻疑因外界對她觀感不佳，讓文化部也猶豫是否該授勳，現正積極討論中。

金敏喜前年因演出《這時對那時錯》和導演洪尚秀擦出火花，而洪尚秀原和原配育有一名上大學的女兒，去年底正式提出離婚申請，有意扶正金敏喜。日前金敏喜以和洪尚秀合作電影《獨自一人在夜晚的海邊》在柏林影展封后，她在台上高調向洪尚秀示愛，消息傳回韓國，引來網友不少罵聲。

據《kpopstarz》報導，先前全度妍、姜秀妍等都因在國外獲獎，回國後獲得韓文化部頒發勳章，這次金敏喜獲獎，文化部卻表示：「對於是否授予金敏喜文化勳章，因需要跟行政自治部協商，所以仍在商討中」，暫時無法給肯定答覆，看來政府夾在肯定演員才華與外界觀感兩難中，金敏喜獲勳仍有變數。

(中時電子報)