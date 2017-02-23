小三金敏喜封后將獲勳？韓政府猶豫了
女星金敏喜日前在柏林影展勇奪影后大獎，她上台領獎時大方向已婚導演洪尚秀示愛，也算公開兩人被傳一年多的不倫戀，近日韓媒報導，金敏喜為國爭光理當獲文化部頒發勳章表揚，卻疑因外界對她觀感不佳，讓文化部也猶豫是否該授勳，現正積極討論中。
金敏喜前年因演出《這時對那時錯》和導演洪尚秀擦出火花，而洪尚秀原和原配育有一名上大學的女兒，去年底正式提出離婚申請，有意扶正金敏喜。日前金敏喜以和洪尚秀合作電影《獨自一人在夜晚的海邊》在柏林影展封后，她在台上高調向洪尚秀示愛，消息傳回韓國，引來網友不少罵聲。
據《kpopstarz》報導，先前全度妍、姜秀妍等都因在國外獲獎，回國後獲得韓文化部頒發勳章，這次金敏喜獲獎，文化部卻表示：「對於是否授予金敏喜文化勳章，因需要跟行政自治部協商，所以仍在商討中」，暫時無法給肯定答覆，看來政府夾在肯定演員才華與外界觀感兩難中，金敏喜獲勳仍有變數。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。