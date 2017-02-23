狼狽為奸？凱蒂佩芮用巨型骷髏諷川普梅伊

英國首相梅伊和美國總統川普的巨型骷髏在昨晚的瞟演舞台上現身，不少觀眾覺得骷髏做得維妙維肖，讓人一目瞭然。(圖/轉播畫面截圖)

全英音樂獎22日才剛落幕，而在頒獎典上意外引發關注的是著名歌手凱蒂佩芮(Katy Perry)在自己的表演舞台中，加入了兩具巨型骷髏人偶，而人偶的穿著就和上個月英國首相梅伊訪美和美國總統川普見面時一模一樣，讓人一看就知道兩具骷髏是在諷刺梅伊及川普兩人，也讓整場表演散發出濃濃得政治氣息。

昨天在英國倫敦舉辦的全英音樂獎（Brit Awards）頒獎典禮上，美國著名女歌手凱蒂佩芮一出場就在成堆的道具白房子中，獻唱自己的新曲Chained To The Rhythm，接著兩具穿著和英國首相梅伊(Theresa May)及美國總統川普(Donald Trump)一樣服裝的骷髏出現在舞台上，也讓觀眾聯想道具白房子(White House)是在暗喻白宮(The White House)，整場表演兩具骷髏也隨著音樂起舞，在舞台上十分顯眼，讓人無法忽視，也讓人見識到凱蒂佩芮想要藉著這場備受矚目的典禮來諷刺政治。

凱蒂佩芮在道具白房子中賣力演唱，而道具白房子(White House)也讓觀眾聯想是在暗喻白宮(The White House)。(圖/美聯社)

凱蒂佩芮在梅伊的巨型骷髏後演唱新曲。(圖/美聯社)

英國首相梅伊上個月在訪美會見川普後，引起英國民眾大肆撻伐，因為她身為第一位到白宮會晤川普的外國元首，而兩人會面後沒多久，川普就宣布了引發廣大爭議的穆斯林旅遊禁令此舉也讓外界質疑梅伊是否和這項爭議禁令有關係。

其實這已經不是凱蒂佩芮第一次將她的表演和政治連結再一起了，在去年的總統選舉中，她都毫不吝嗇的表達自己的政治理念，多次在公開場合表達自己支持川普的對手希拉蕊(Hillary Clinton)，還在她的競選活動上獻唱，籲選民大聲對川普及具爭議的政策說不，之後甚至拍搞笑全裸影片鼓勵選民踴躍投票。

而這次用骷髏諷刺英美國家領袖的舉動，讓不少網友大聲叫好，紛紛表示凱蒂佩芮真的是無所不用其極地來發表政治理念。但也有網友覺得此舉不妥，認為自己的政治理念不用拿到舞台上表演給大家看。

(中時電子報)