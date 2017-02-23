辯稱沒錢生活 連續偷竊遭逮

陳嫌在超商內偷竊被監視器拍下。（葉書宏翻攝）

40歲陳姓男子21日下午7時許，在新北市永和區永平路292巷口附近，發現一輛自小客車車門未鎖，趁機搜刮車內財物，得手數張信用卡及零錢，隨後，他轉往附近超商行竊，偷竊綠油精、白花油及香草膏，才剛衝出店門遇到兩名前來巡簽的警員，當場遭逮。

陳嫌坦承偷竊，因長期失業又不想向家人借錢，才會一時起貪念偷竊，實在是沒有錢可以生活。警訊後依竊盜罪移送法辦。

(中時)