齊柏林父養保育龜觸法 過追溯期不起訴

拍攝「看見台灣」紀錄片的導演齊柏林，遭檢舉飼養食蛇龜11隻、2隻柴棺龜，共13隻保育類烏龜，吃上違反野生動物保育法官司；台北地檢署查出，烏龜是齊柏林父親10多年前撿回家飼養，已逾告訴期限，今不起訴齊父。

(中時)