報導泰普吉島詐騙案 BBC記者面臨5年徒刑
一名BBC記者因報導泰國著名觀光勝地普吉島的詐騙案，而被提起誹謗告訴，目前可能面臨高達5年的徒刑。
據法新社報導，人權團體說，這是泰國廣泛利用誹謗與電腦犯罪法，箝制調查報導的最新案例，令人難以揭露泰國貪瀆猖獗的罪行。
BBC東南亞特派員海德（Jonathan Head）2015年9月報導，有兩名外國退休人員在普吉島受騙，以致損失在當地購置的房地產。
海德周四將與其中一名退休人員，也就是英國籍的蘭斯（Ian Rance），一起在普吉島出庭。而提起告訴的，是出現在海德報導中的普吉島律師普拉圖安（Pratuan Thanarak）。據海德在報導中描述，普拉圖安眼睜睜看著蘭斯失去豐厚的財產。
蘭斯2001年退休後到普吉島娶了一名當地女子，和她生了3個孩子，並購置了價值約120萬美元（約3,700萬台幣）的房地產。而根據泰國法律，外國人不能擁有泰國土地。
然而，許多人鑽法律漏洞，把房地產登記在自己的公司，或是信任的當地人名下。2010年蘭斯發現，泰國妻子偽造他的簽名，在島上房地產經紀人，還有貸款放款人所組成的網路協助下，賣了房地產。不過，她因為這起詐騙案做了4年牢。
海德在報導中指出，普拉圖安承認，他趁蘭斯不在場的狀況下，公證了他的簽名。而普拉圖安的誹謗告訴中稱，相關報導破壞了他的名譽，令他受到侮辱或憎恨。
蘭斯與海德都面臨的，是刑期可達兩年的誹謗罪，而海德另外還面臨泰國電腦犯罪法，而這最高刑期可達5年。由於海德將很可能要打長達兩年的官司，而在訴訟期間，他必須把護照交給當地法院，因此無法往來亞洲各地工作。
而BBC則在聲明中說，它支持自身的新聞理念，並將恢復旗下特派員的名譽。
(中時電子報)
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