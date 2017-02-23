228連假何處去？搭貓纜、去兒童新樂園換好禮
228連假何處去？台北捷運公司表示，不妨規畫貓空纜車健康走春及兒童新樂園親子歡樂行程，都是個不錯選擇。北捷說，2月27日補休假適逢週一，但兒童新樂園及貓空纜車都正常營運，「台北捷運Go」APP會員親臨現場還可兌換限量好康鉛筆組，4天連假北捷也開放攜帶自行車搭乘捷運，要讓大家為自己和親友留下歡樂回憶。
北捷推薦，連假期間可規畫到貓空地區遊山玩水，搭貓纜登高健身走春，隨意挑選間特色茶坊，飽餐一頓或輕鬆品茗後，前往張迺妙茶師紀念館、台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心、樟山寺或壼穴步道、樟樹步道，搭配好心情輕鬆出遊。
貓纜營業時間25日至27日為早上8點30分至晚上11點，而28日則為早上8點30分至晚上9點，另外，自即日起到28日，周二到周五的平日營運時間，至貓纜各車站詢問處出示APP會員兌換畫面，可免費獲得好康有禮「貓纜鉛筆組」。
北捷指出，兒童新樂園除原有13項遊具外，陸續推出歡樂碰碰船，發掘個人開船趣味，還有機器人對戰，直接坐在機器人身上操控，絕對吸引大小朋友目光，更有全台戶外最高、最刺激的立體螺旋溜滑梯，相當受到大家歡迎，體驗從3樓溜到1樓的速度感；至於入夜的園區也別有一番風情，能避開遊玩人潮，又可飽覽燦爛夜景。
園區營業時間25日至27日為早上9點至晚上8點，28日則為早上9點至下午5點。「台北捷運Go」APP會員別忘了獨家好禮，即日起至3月31日，周一至周五平日營運時間，前往兒童新樂園遊客服務中心出示APP會員兌換畫面，可免費獲得園區限定小禮「兒樂鉛筆組」。
北捷說，228連假期間，除文湖線及淡水站、台北車站、大安站、忠孝復興站及南京復興站外，其他車站則全日開放攜帶自行車搭捷運。
(中時)
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