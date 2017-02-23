洪秀柱：民進黨利用228摧毀國民黨歷史記憶
國民黨主席洪秀柱23日參加政戰校友新春團拜時表示，228將至，預計綠營又要開始製造仇恨；她說，民進黨政府並非真想了解228真相，而是盼藉此以殖民史觀，對抗中華民族文化史觀，以徹底毀滅國民黨的歷史記憶，呼籲黨員同志有所警覺。
洪秀柱今天南下高雄，受到政戰學校校友熱烈歡迎，她致詞時表示，國民黨面臨艱困時刻，最近在組織精簡、人事變革、退職人員退休金發放方面，部分基層黨員受黨產委員會挑撥，開始矛頭指向她，「但我不能鄉愿，不能因為我個人有心續任，很多事就停下來不做」。
她說，黨若失去中心思想、核心價值，就像沒有靈魂的軀殼。她以即將來臨的228為例表示，民進黨政府並非真想找真相，而是想用殖民史觀，對抗中華民族的文化史觀，藉此毀掉中華民國立國根基、毀滅中國國民黨在台灣這塊土地上的歷史記憶，她特別提醒黨員同志要有所警覺。
洪秀柱面對媒體，被問及是否會提前卸下黨主席職務，她表示，主席任期到今年8月，按照以前吳伯雄、黃敏惠慣例，正式領表參選時，她一定會請假，而非請辭。
針對其他參選人抱怨拿不到最新黨員名冊，洪秀柱說，各參選人過年都寄出賀年卡，可見手上多少掌握一些資料，雖然是前幾年較舊的名單，但這些也都是黨員。她強調，最新的黨員資料，目前仍在整理，要到3月底才確定。
(中時)
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