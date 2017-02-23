女子欲跳樓 警消趕往救下

新北市35歲楊姓女子今天（23日）上午11時許，疑因心情不佳找不到人傾訴，獨自走上新店區中興路2段住處20樓的樓頂，揚言跳樓輕生，警消接獲民眾報案趕往現場，發現楊女坐在頂樓女兒牆上，趕緊舖上氣墊，多名警消衝上頂樓輪番勸說，趁楊女注意力分散時，從後方將她抱下，送往新店耕莘醫院檢查，並通知家屬前往安撫情緒，結束這場虛驚。

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(中時)