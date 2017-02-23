張志軍：涉台專家應深研兩岸不確定因素

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中國大陸國台辦主任張志軍今天在一場涉台研究員會議上說，今年兩岸關係和台海局勢更加複雜嚴峻，對台工作任務艱巨，涉台專家應深入研究兩岸關係發展的「不確定因素和風險」。

中國台灣網報導，中國大陸「海峽兩岸關係研究中心」今天在北京舉行2017年兼職研究員會議，張志軍在出席致詞時，作上述表示。

張志軍說，2016年台灣局勢和兩岸關係形勢發生重大變化。但中共黨中央「準確研判形勢，科學決策部署，牢牢把握兩岸關係發展方向」，中共中央台辦（國台辦）和各地、各部門認真貫徹落實中央決策部署，「扎實推進各項工作，取得積極成效」。

他表示，「這些成績的取得，與廣大專家學者對台工作的支持配合是分不開的」。

張志軍又說，今年兩岸關係和台海局勢更加複雜嚴峻。要「堅決貫徹中央對台工作大政方針，繼續堅持體現『一個中國』原則的『九二共識』，堅決反對台獨分裂，推進兩岸各領域交流合作，促進兩岸經濟社會融合發展」。

他提到，今年對台工作任務艱巨，希望專家學者們「深入學習領會習近平總書記對台工作重要思想」，深入研究兩岸關係發展中的「不確定因素和風險」，積極為對台工作建言獻策，貢獻智慧和力量。1060223

(中央社)