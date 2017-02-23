張志軍：涉台專家應深研兩岸不確定因素
中國大陸國台辦主任張志軍今天在一場涉台研究員會議上說，今年兩岸關係和台海局勢更加複雜嚴峻，對台工作任務艱巨，涉台專家應深入研究兩岸關係發展的「不確定因素和風險」。
中國台灣網報導，中國大陸「海峽兩岸關係研究中心」今天在北京舉行2017年兼職研究員會議，張志軍在出席致詞時，作上述表示。
張志軍說，2016年台灣局勢和兩岸關係形勢發生重大變化。但中共黨中央「準確研判形勢，科學決策部署，牢牢把握兩岸關係發展方向」，中共中央台辦（國台辦）和各地、各部門認真貫徹落實中央決策部署，「扎實推進各項工作，取得積極成效」。
他表示，「這些成績的取得，與廣大專家學者對台工作的支持配合是分不開的」。
張志軍又說，今年兩岸關係和台海局勢更加複雜嚴峻。要「堅決貫徹中央對台工作大政方針，繼續堅持體現『一個中國』原則的『九二共識』，堅決反對台獨分裂，推進兩岸各領域交流合作，促進兩岸經濟社會融合發展」。
他提到，今年對台工作任務艱巨，希望專家學者們「深入學習領會習近平總書記對台工作重要思想」，深入研究兩岸關係發展中的「不確定因素和風險」，積極為對台工作建言獻策，貢獻智慧和力量。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。