網路主播涉拍賣詐騙 警方逮人送辦
新北市海山警分局今天指出，在直播網站當紅的32歲黃姓女子，涉嫌在拍賣網站上竄改匯款單網拍行騙，受害人遍及全台。海山分局昨天逮捕黃女，訊後移送法辦。
警方表示，一名王姓民眾日前於蝦皮網路拍賣平台販售自拍神器，與網路買家化名「lanshing」約定當面進行交易，豈料「lanshing」以網路銀行轉匯款畫面擷取傳給賣家，讓賣家相信她有匯款。
不過，王姓民眾好幾天都沒收到該筆款項，才發現遭到詐騙，到文聖派出所報案。
海山分局分析本案詐騙手法，發現遭該手法詐騙的民眾，並非單一個案，即組成專案小組查緝，昨天將黃女拘捕到案，並於住處查扣行動電話3支、金項鍊2條及贓物一批等證物，全案依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
警方調查，黃女利用網路購物，以化名「藍歆」、「lanshing」、「舒淇」、「舒淇狐狸」等，先行向賣家訂購商品，再與賣家確認付款方式時，以修圖軟體修改匯款單據上帳號及日期等欄位，再以轉貼匯款單據畫面截圖取信賣家。
賣家順利寄出貨品，黃女隨後即斷絕聯繫，讓網路賣家損失慘重。遭騙賣家不甘損失，自發性的組織被害人群組，利用臉書PO文呼籲其他賣家勿再受騙上當。
警方初步清查，黃女所涉及網路詐騙至少數十起，被害人遍及南北部（大台北及高雄地區），更發現黃嫌除以竄改匯款單據手法行騙外，另也以販賣名牌贗品包包或鞋子等物件進行詐騙，目前警方擴大追查中。1060223
(中央社)
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