吳怡霈又車禍 沒外傷要賣倒楣車
藝人吳怡霈兩年前擦撞騎士挨告，今天又出車禍，這次由助理開車，遭後方貨車追撞；經紀人受訪表示，吳怡霈沒外傷，但受到不小驚嚇，決定要賣掉這輛接連出車禍的車子。
吳怡霈兩年前開車擦撞機車騎士，導致對方受傷，吳怡霈挨告遭起訴，後來雙方談和解，吳怡霈賠償新台幣91萬元，對方撤告。
今天上午傳出吳怡霈又發生車禍，由助理開車前往電台途中，行經台北市內湖區時，綠燈剛起步就遭後方貨車追撞，吳怡霈經紀人中午受訪表示，吳怡霈無外傷，但受到不小驚嚇，向電台請假返家休息，預計下午再到醫院檢查。
經紀人說，幸好當時大家車速都不快，吳怡霈和助理也有繫安全帶；不過，這輛車接連發生車禍，吳怡霈決定以後不會再開，要賣掉車子。1060223
(中央社)
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