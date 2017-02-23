大馬求助國際刑警組織 追緝北韓4嫌犯

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馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）今天表示，馬國已經要求國際刑警組織（Interpol），協助追緝金正男案的4名北韓嫌犯。

路透社報導，卡立阿布巴卡也表示，警方已經正式行文北韓大使館，要求訊問北韓大使館的二等秘書，以及另1名北韓國家航空公司的職員。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男上週在吉隆坡國際機場遇刺身亡，南韓和美國官員稱是北韓特務所為。1060223

(中央社)