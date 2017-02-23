年金修法 銓敘部近日送考試院

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考試院秘書長李繼玄今天表示，銓敘部研議的年金改革相關修法近日送考試院，待考試院副院長提名人李逸洋人事同意權通過、上任後，最快下週可主持全院審查會討論年金相關修法。

年金改革國是會議召開，提出初步改革方向後，考試院緊鑼密鼓展開後續工作，李繼玄2月初已拜會民進黨立法院黨團總召柯建銘說明考試院處理情形，包括由銓敘部向考試委員說明年金改革架構和修法方向，銓敘部也邀公務員團體聽取意見等。

李繼玄上午在考試院會後表示，李逸洋人事同意權通過後，考試院規劃3月2日上午舉行交接，李逸洋最快下午就可主持全院審查會，討論銓敘部所提相關年金改革修正草案。

銓敘部預計將提出公務員退休撫卹法草案、公教人員保險法修正草案、政務人員退職撫卹條例修正草案等3項修法。1060223

(中央社)