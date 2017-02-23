共軍南海演練 動用紅旗9飛彈
根據陸媒畫面顯示，中共解放軍2月中在南海的演練中，曾在某處發射紅旗-9飛彈，同時出動南海艦隊某登陸艦支隊的10艘登陸艦加入訓練行列。
解放軍報報導，在12至13日演練的紅藍兩方中，紅方設置遠、中、近3層防空網。在外圍，海軍航空兵某部2架戰機巡航待命；在中層，長沙艦和海口艦雷達警戒，艦對空飛彈、艦炮待命；近程，地面防空火力也在待命。
後有其他陸媒直指，紅旗-9飛彈及其遠程防空系統，出現在這場南海的訓練中。
大陸中央電視台新聞報導，大陸中國國際問題研究院研究員楊希雨對此說，未來南海一旦有事，制空權是勝負關鍵。紅旗-9遠程防空系統是共軍新研發、新服役部隊的利器，在未來戰爭是掌握制空權的主要武器之一，現身這類重要訓練「理所應當」。
對於10艘登陸艦加入訓練，中國大陸軍事專家杜文龍則說，10艘大型登陸艦進行聯合演練「實屬罕見」，這顯示出共軍在這個地區「強大的登陸能力」，及「強大的輸送和保障能力」，讓遠海作戰能力「迅速由小變大、由弱變強」。1060223
(中央社)
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