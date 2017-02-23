宜蘭上將梨遭寒害 爭取現金救助

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宜蘭縣三星鄉盛產知名上將梨，但年初至今遭數波低溫與寒害影響，造成梨穗嫁接成效差，梨農大嘆損失不小。鄉長黃錫墉（左）23日盼主管機關提供現金救助，協助梨農度過難關。（鄉公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年2月23日

宜蘭縣三星鄉盛產知名上將梨，但年初至今遭數波低溫與寒害影響，造成梨穗嫁接成效差，梨農大嘆損失不小。鄉長黃錫墉今天盼主管機關提供現金救助，協助梨農度過難關。

三星鄉公所今天說，鄉內上將梨栽種面積42公頃，梨農大多在每年元旦後進行嫁接。今年雖然沒有去年的霸王級寒流，但開花時卻遇上低溫與2月上旬寒流，造成梨穗嫁接成效不彰；目前回報災損平均為2、3成，也有高達5成者。據報，近日又有冷氣團來襲，梨農無不繃緊神經。

梨農們說，上將梨穗主要來自日本、中國大陸產區，很嬌貴，接穗期或熟成期常苦於寒害及曝傷；如果2次嫁接失敗，就無法開花結果，產量堪憂。以上將梨之中的黃金梨穗來說，攝氏10度低溫就能造成嚴重損失，一年的心血常因天候不佳而付諸流水。

此外，梨農若二度進行嫁接，每公頃還要多出新台幣60萬元開銷。

黃錫墉表示，已把上將梨災情呈報宜蘭縣政府，希望爭取現金救助，彌補梨農損失。

宜蘭縣農業處表示，近日將派員前往各梨園勘查，並彙整全縣災情呈報農糧署；如果審核通過，每公頃可獲新台幣6萬元現金救助。1060223

(中央社)