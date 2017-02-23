長期家暴殺夫後自首 檢請法官從輕量刑

台中大甲區邱姓婦人長期遭受陳姓丈夫家暴，陳男於去年11月嚴重燒傷，邱婦還是將他帶回照顧，沒想到陳男持續以言語、肢體暴力；同月25日邱婦因無法忍受丈夫所為，持菜刀猛砍陳男頭部，又割腕企圖自殺未遂而報案自首。台中地檢署偵結，依殺人罪起訴，請求法官從輕量刑。

起訴書指出，59歲邱婦一家人租屋同住，前年房子起火被燒毀，邱婦與女兒另行租屋，陳男外出流浪，經常以大甲區帆順路、中山路路口候車亭為家，但因在該處隨地大小便引起惡臭及髒亂，引起附近住戶黃男（另案被起訴）不滿。

去年11月16日，黃男下午見陳男又在候車亭睡覺，竟灑金紙點燃，又延燒到其物品、衣物，睡夢中的陳男也被波及，全身2至3度灼傷，被送往台中榮總醫院治療，由邱婦和女兒輪流照顧。

一家人考量到陳男日後龐大醫藥費及需截肢，一週後由陳男簽署預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書而出院，邱婦把陳男帶回照顧。

但夫妻關係並未改善，陳男還是要求太太買米酒給他喝，不時爆粗口辱罵，還作勢要毆打她。

邱婦心有不甘，拿菜刀以刀背敲打陳男嘴巴，想威嚇他但未奏效；邱婦又把絲巾套在陳男頸部，嗆聲：「把你勒死，我也要死」，但絲巾又被對方搶走。

邱婦外出買便當後，又回家洗澡，對丈夫說：「若要跟你配，我要當飽鬼，不要當餓鬼」，但又是一頓辱罵。邱婦憤而持菜刀砍殺其頭、頸部，任其流血，然後割自己左手腕，又以絲巾勒自己脖子自戕，但曾中風、手部無力而未遂，打電話給女兒：「我殺了你爸爸！」之後才打電話自首。

台中地檢署偵結，檢察官認為，邱婦長期遭家庭暴力、隱忍已久，其情可憫，建請法官從輕量刑。

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(中時)