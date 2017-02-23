提升質量 韓3大電視台傳有意縮減韓劇長度

韓劇近來大熱，但電視台有意縮減長度。（圖／劇照）

韓劇近年來席捲亞洲，其中三大免費電視台（SBS、KBS、MBS）的出產量也相當驚人，不過近來韓國電視劇製作環境惡化，加上演員酬勞高，電視台支出相當驚人。為了縮減開銷，三大電視台有意將一集約67分鐘的劇縮減成60分鐘。

韓國電視圈現在因為廣告收入減少，因此不少單位都有意縮減製作費，以一部20集的劇集來說，若每集減少5分鐘，總共能縮減成100分鐘，這等同於快要兩集的長度；而韓劇每集製作費約5億韓圜(約1300萬台幣)，若只要將韓劇縮短至60分鐘，每一部戲約能省下10億韓圜(約2600萬台幣)！

據悉韓國三大電視台上週就對此開會，討論縮減成60分鐘的可能性，就有SBS的相關人士認為，透過縮短劇集除了能達到節省製作費外，更能大大降低劇組的工作壓力，進而提高電視劇質量。

(中時電子報)