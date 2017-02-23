蝶戀花翻車事件理賠爭議 富邦產：依法理賠

由於蝶戀花罹難家屬抱怨產險公司不理賠保險金，富邦產表示，保險公司必須依法受理賠事宜，截至目前為止，該公司已完成5名個人傷害險身故者保險金1,300萬及17位乘客責任險理賠金3,400萬元給付，共計給付保險賠款4,700萬。

富邦產表示，因「遊覽車乘客險」是一種責任保險，遊覽車業者依規定向保險公司投保責任險並支付保費，若遊覽車發生意外導致乘客死傷，而遭受受侵權人之請求賠償時所需承擔的責任。依照民法194條，該理賠金是應該由被害人之父、母、子、女及配偶領取，因此，非直系血親或者配偶是無法領到罹難者保險理賠金。

(工商)