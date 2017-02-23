賞櫻團翻車 勞動部：高工時業加強勞檢

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國道5號遊覽車翻車重大死傷意外，外界聚焦司機是否疲勞駕駛。勞動部長林美珠今天表示，將鎖定高工時與容易過勞的行業加強勞檢，如客運業、醫療保健、物流、幼教業等。

國道5號13日發生賞櫻團翻車事件，造成33人死亡。行政院上午舉行院會，交通部與勞動部針對該意外進行「國道五號交通事故檢討及改善措施」報告。

林美珠出席院會後記者會時表示，國道5號翻車事故的駕駛與蝶戀花旅行社確實有僱傭關係，應該為駕駛投保，但業者卻沒有投保，勞動部將依法嚴懲蝶戀花旅行社。

林美珠表示，勞動部將針對高工時和易過勞的行業展開專案勞檢，如客運業、醫療保健、物流和幼教業等行業；現在則會先對遊覽車跟客運業加強查緝，協助輔導客運業者改善工作環境。

媒體詢問，高工時行業專案勞檢的具體實施計劃為何？林美珠表示，有擬定具體計劃，但是她沒有帶在身邊。

另外，關於遊覽車司機待命期間的休息時間計算方式，是否會訂定明確的規定？林美珠表示，依法1天不得工作超過12小時，任何行業都不能違反。遊覽司機的休息時間算法，需個案認定，雖然1天工時不得超過12小時，但有可能勤務期間比12小時長，這中間就包含休息時間。

林美珠呼籲，針對司機的工時和休息時間，希望遊覽車業者跟駕駛談定比較好的勞動條件，讓休息跟駕駛時間合理調配，這是工時管理問題。1060223

(中央社)