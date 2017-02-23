W飯店：與政府合作宣導反毒

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W飯店今天下午發布表示，對命案表示遺憾，且新興毒品形態難察覺，飯店全力配合司法調查，與政府合作宣導反毒。

民主進步黨籍立法委員劉櫂豪表示，W飯店命案，飯店沒盡企業基本責任，如果過程中飯店有點基本企業責任或法律警覺性，報警處理，相信悲劇可能就不會發生。

W飯店聲明稿中，對這次事件感萬分遺憾，並向家屬致最深哀悼。

W飯店說，案發時間前後，飯店都依相關法律和萬豪集團旗下W飯店的國際五星級飯店標準作業程序謹慎辦理，全力配合司法偵查，提供檢警調查所需資料，協助釐清案情，並無隱匿。

W飯店也引用檢方新聞稿描述，新興毒品以精美或誘人包裝及圖樣，誘使他人施用，施用方式多樣，不僅限於吸食煙霧及施打等方式，形態實難察覺。

W飯店表示，將持續與政府機關、警察與消防單位等密切合作，將針對員工持續宣導反毒等相關資訊，持續善盡飯店社會責任，提供國內、外旅客最安全住宿環境和優質服務。1060223

(中央社)