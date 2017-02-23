W飯店命案 劉櫂豪：飯店沒盡基本責任

民主進步黨籍立法委員劉櫂豪今天表示，W飯店命案，飯店沒盡企業基本責任，如果過程中飯店有點基本企業責任或法律警覺性，報警處理，相信悲劇可能就不會發生。

台灣台北地方法院檢察署昨天偵結W飯店命案，起訴「土豪哥」朱家龍等6人。

劉櫂豪、民進黨籍立委莊瑞雄及蔡易餘陪被害人郭姓女子父親在立法院舉行記者會，劉櫂豪說，那麼多人連開5天毒趴，飯店是中央空調，過程中無論是空氣味道或進出人員，稍微有基本常識都應懷疑，房間中可能有不被法律允許的行為。

莊瑞雄說，在W飯店連開5天毒趴，外界沒人知道，應修毒品危害防制條例，企業主須設置一定反毒標示，對持有或施打毒品者，哪怕是房客或消費者，發現後有通報義務。

他說，飯店知道有人在房間開毒趴，事後還拿空氣濾清器抽掉味道，太荒唐，沒盡業主通報義務，反而讓人感覺要聯手消滅證據，行政部門須儘速通過修法草案送立法院，否則立法院會有一定作為。

郭姓女子父親說，他懷疑女兒被強迫餵毒或被性侵；他會向土豪哥求償，這些人泯滅人性。1060223

(中央社)