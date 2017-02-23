大量繁殖夜光蟲 海大重現藍眼淚

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海洋大學透過單離培養技術，證實馬祖「藍眼淚」的發光生物之一就是「夜光蟲」，經過1年研究，已能大量人工繁殖，未來將設置教育展示館，讓民眾全年都能欣賞到「藍眼淚」。

國立台灣海洋大學環境生物與漁業科學學系教授蔣國平表示，海大研究團隊去年4月14日起，在馬祖介壽澳口採樣，發現「藍眼淚」的出現可能與環境因子有關，未來將持續研究，找出影響「藍眼淚」出現的關鍵因素，並預測適合觀賞的時節。

他說，通常「淚況」最佳的時期，大概都發生在植物性浮游生物快速成長藻華期間，特別在藻華結束時，夜光蟲數量達到最高值，濃度每升海水超過300隻。

經研究後海大初步證實，受到植物性浮游生物誘發，夜光蟲因而大量出現，這種現象是自然界微生物食物網循環造成的物種交替，並非海域汙染生物，也不是有害赤潮生物。

蔣國平表示，馬祖「藍眼淚」雖是自然現象，但「淚況」難以掌握，影響馬祖觀光發展，海大設法大量培養，現已突破技術瓶頸，成功在20公升的水體長期養殖，未來可望達到噸級展覽的標準。1060223

(中央社)