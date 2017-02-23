星巴克漲 獨立咖啡地圖熱搜
星巴克近日喊漲，獨立咖啡廳成為咖啡迷的另一項選擇。有網友整理出的小資本咖啡地圖，原先已搜羅全台各地超過千家咖啡廳，近幾天再湧入全台咖啡迷新增300多間店資訊，網站線上人數也變成平常的20幾倍，使網站一度超出負荷造成速度變慢。
國人每年喝掉逾21億杯現煮咖啡，集結愛喝咖啡網友經驗製成的咖啡地圖社群「Cafe Nomad」，是由上千網友登錄最適合工作的咖啡廳清單，可依據個人喜好選擇適合工作、讀書、喝咖啡或餐廳類型的咖啡廳，讓咖啡迷能快速選一個城市，選一個模式，出門開喝。
咖啡地圖開放清單或地圖模式瀏覽，清單模式提供Wi-Fi穩定、通常座位、咖啡美味以及價格程度評分機制，用戶可依照個人需求篩選排列，找到符合條件的咖啡店；地圖模式則可直接透過地圖，根據所在縣市、地點，挑選一間當天方便前往的店家；同時也導入各咖啡廳臉書粉絲團動態，咖啡迷能即時掌握最新訊。
(中時電子報)
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