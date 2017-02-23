心路合唱團成軍20周年 首踏國家音樂廳
可曾聆聽過用生命演唱的音樂會？CGM基督教福音宣教會以倡導公益服務與優質藝文為宗旨，將於26日在國家音樂廳舉辦公益演唱會。適逢心路合唱團創立屆滿20周年，「福音和平交響樂團」特與心路基金會合作，跨越身心界線，將一切自我挑戰化為最有生命力的歌曲。
GM福音宣教會&心路基金會「用愛圓夢公益音樂會」，將從韓德爾《彌賽亞》、舒曼《A小調鋼琴協奏曲》，以及福音宣教會創作作品《自然聖殿》、《縱然狂風吹襲也不動搖》。此外，還將包含多元族群的演出，諸如台灣歌謠《四月望雨》、客家歌謠《大埔調》，與原住民歌謠《太巴塱》。
本次公益音樂會還特別邀請日本、韓國及紐西蘭等海外音樂家聯手。如鋼琴家鄭雲晶、日韓台馬聯合聲樂家協會理事女高音朱清華等，將帶給聽眾前所未有的精采音樂饗宴，感受心靈的平靜與和諧。
CGM基督教福音宣教會和平交響樂團基於愛與和平的基督精神，致力改變社會中對弱勢團體的刻板印象，本次音樂會售出的每張票券，都將捐出10元給心路基金會。
(中時電子報)
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