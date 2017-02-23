郝龍斌：勿把黨主席當跳板

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，先不要把黨主席位置作為下一個政治位置的跳板，「為黨養才、為黨尋才」才是黨主席的天職，先不要自己有「捨我其誰」的預設立場。

宣布參選國民黨主席的前國民黨副主席詹啟賢承諾，2020年會帶黨選總統，需要他承擔就承擔，需要他抬轎就抬轎；對於選總統，前副總統吳敦義也說不排除。

郝龍斌表示，人各有志，有志參選總統都值得鼓勵，可是談2020年選舉之前應該先談2018年選舉的目標與責任。國民黨如果沒有打好2018年的選戰，還談什麼2020年呢？

郝龍斌認為，雖然民進黨執政不佳，但像縣市長選舉這種一對一的廝殺，國民黨想要打的好，也不是件容易的任務，大家要務實，談自己的理想前，先想黨的生存發展。

他說，先不要把黨主席位置作為下一個政治位置的跳板，「為黨養才、為黨尋才」才是黨主席的天職，不論是鴻海集團總裁郭台銘、新北市長朱立倫都是他心目中2020年非常好的總統人選，所以大家先不要自己有「捨我其誰」的預設立場，才能和更多人才一起為國民黨、為台灣努力。1060223

(中央社)