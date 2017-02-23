台南古都國際馬拉松 3/5開跑
(中央社記者張榮祥台南23日電）台南市政府今天宣佈，台南古都國際馬拉松3月5日開跑，預估參賽選手超過1萬3000人。
台南古都國際馬拉松今年邁入第十一年，3月5日清晨5時45分起跑，分為全程馬拉松組(42.195公里)、半程馬拉松組(21.0975 公里)、健康休閒組(4公里)3個組別。
市府體育處表示，今年參賽選手超過1萬3000人，其中235人是外籍選手。
今年路程規劃除保留舊有路線景點，還加入移民署台南第1服務站、原台南地方法院，愛國婦人館等新景點，且在台灣港務公司配合下，選手還能跑進安平商港。
另外，市府更邀請21名半馬、全馬配速員配帶特殊服裝及汽球領跑，及提供外國選手英日語服務、馬拉松APP選手即時追蹤、趣味攤位、拍照打卡立牌及賽會紀念章戳等。1060223
(中央社)
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