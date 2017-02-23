校長會議 朱立倫贊同延後大學考招作業

新北市105學年度第2學期公私立高中、國中校長會議今天登場，市長朱立倫致詞時贊同日前200多位校長、主任連署提出的主張，延後考招作業，給學生一個完整的12年國教學習。

朱立倫表示，他特別重視「在地就學」及「技職教育」這兩項中等教育，在地就學的目標是希望孩子們能夠在自己的社區或新北境內就學。

另外，重視技職教育是為了讓學子們能夠習得一技之長，可以終身受用不盡，而且技職教育是台灣產業的基礎，更是國強家富社會繁榮的根本。

朱立倫指出，市府在民國100年初曾做過統計，當時新北市的在地就學比例只有4成2，就任6年多來，國立高中改制市立，更整合公私立資源，把這些高中打造得更具有特色及競爭力，讓新北學子能夠選擇在地就學，目前已超過7成。

致詞中，朱立倫針對日前全國200多位高中職校長及主任向中央連署，提出延後大學考招作業的主張，他贊同大學推甄、分發等招生作業，應該在高三畢業後再辦理，讓高中職學生好好在校完成3年的完整學習，還給孩子完整的學習權利。

朱立倫說，變革不能只是由上而下，也必須考量站在第一線的教育工作者及受教學生的需求。

他表示，最近很多校長及主任主張給學生一個12年的完整學習，覺得這些校長的主張有他們的道理，在技術層面上，希望透過今天的校長會議可以共同討論出周延方案，讓考招制度更為完善。1060223

(中央社)